Sie schleichen immer noch um den Block: Def Leppard. 34 Mal, wenn man mitzählt. Fauchen mehr, schmusen weniger. Je nach Laune. Das macht die gerade erschienene Werkschau noch einmal deutlich. Die Truppe aus der ehemaligen Stahlkocher-Stadt Sheffield – wir erinnern uns an Joe Cocker – ruft ins Gedächtnis, was in der neuen Welle des britischen Heavy Metal so abging. Glamourös waren die Leoprade, laut, anmaßend wie Queen und Billy Idol, auf Stadion-Hymnen abonniert, poppig bisweilen, zu akustischen Balladen aufgelegt, irgendwie amerikanisch breitbeinig. Doch nie so aggressiv raubtierhaft wie, sagen wir, ihre Landsleute von Iron Maiden. Dafür hochkommerziell. Mehr als 100 Millionen Platten brachte die and an Frau und Mann. Wohl in dieser Reihenfolge. Bislang. Denn Def Leppard schärfen wieder die Krallen. Gehen wieder auf Pirsch. 2019 lauern sie uns auf – in der Zitadelle in Spandau. Am 2. Juli.

Def Leppard: The Story So Far. The Best Of. Bludgeon Riffola/ Mercury/Universal.

Das Aschenputtel musste ackern und rackern. Niemand nahm ihren Fleiß wahr. Fast. Wie sich Cinderella, der englische Name für die Märchenfigur und die Band aus Philadelphia, die Gunst ihrer Fans erarbeiteten, stellt eine Fünf-CD-Box unter Beweis. Glam im Heavy Metal war im Amerika der achtziger Jahre (und nicht nur dort) keine Seltenheit. Doch dabei blieb es nicht. Cinderella wurden älter und schöner – weil sie zwar immer noch hart rockten, dem Blues allerdings auch etwas abgewannen. In der besinnlichen Zeit, die gerade angebrochen ist, kann man sich in alle Studio-Alben vertiefen, in eine Auswahl von B-Seiten und Live-Material.

Cinderella: The Mercury Years. Caroline/Universal.