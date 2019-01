Babelsberg

Aufgrund einer Havarie im Horstweg zwischen Nuthestraße und Dieselstraße müssen die Buslinien 693 und N14 in Richtung Rathaus Babelsberg ab sofort und bis auf Weiteres umgeleitet werden. Das meldete der Verkehrsbetrieb ViP. Auch für Autos ist der Horstweg Richtung Babelsberg ab Ausfahrt Nutheschnellstraße gesperrt.

Die Buslinien 693 und N14 verkehren in Richtung Rathaus Babelsberg zwischen den Haltestellen Falkenhorst und Horstweg/Großbeerenstraße über An der Alten Zauche, Horstweg, Rudolf-Moos-Straße, Fritz-Zubeil-Straße, Großbeerenstraße. Haltestellenänderungen sind dabei nicht erforderlich. In Richtung Bahnhof Rehbrücke verkehren die Linien ob 693 und N14 planmäßig.

Von MAZonline