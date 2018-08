Potsdam

In Potsdam ist heute Morgen ein Rohr einer Trinkwasserhauptleitung auf dem Gelände des Wasserwerkes Wildpark gebrochen. Dadurch kam es am frühen Morgen zu größerem Druckverlust in den nordwestlichen Bereichen der Stadt. Betroffen vom Wasserrohrbruch ist u.a. das Gebiet zwischen Buga-Park und Eiche, teilten die Stadtwerke am frühen Montagmorgen mit.

Auf Facebook meldeten viele Potsdamer das nur spärliche fließende Wasser. Demnach fällt die Morgendusche in Bornstedt, Brandenburger Vorstadt, Potsdam West, Innenstadt, Eiche und Bornim etwas dürftiger aus als gewohnt. Einige meldeten sogar, dass überhaupt kein Wasser aus den Hähnen kommt.

Die Stadtwerke arbeiten daran, „den Wasserdruck durch Umstellungen im Netz (Versorgung durch andere Wasserwerke) in den kommenden zwei bis drei Stunden zu stabilisieren“.

Die Rohrbruchbeseitigung vor Ort wird bis zum Nachmittag andauern.

Größere Auswirkungen auf den Verkehr sind auf Grund der Lage der Rohrleitung nicht zu erwarten.

Von MAZonline