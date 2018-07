10.000 Einwohner sollen einmal in Krampnitz wohnen. Jetzt geht es in dem zukünftigen Quartier richtig los. Der Entwicklungsträger hat einen Planer beauftragt. der Abriss der Plattenbauten und des „Magasin“ im Bergviertel ist im Gange – und die erste Grundschule ensteht am Central Park.