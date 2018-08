Potsdam/Innenstadt

Kritik an der Argumentation der Verwaltung gegen den Erhalt des früheren Terrassenrestaurants „Minsk“ äußert der frühere Potsdamer Stadtrat für Stadtentwicklung, Peter von Feldmann. Der Bau habe „nach Meinung zahlreicher Architekturfachleute eine herausragende Architektur und sollte als Zeugnis der Vergangenheit erhalten bleiben“, heißt es in einem der MAZ vorliegenden Schreiben an die Linken.

„Hervorzuheben“ sei, dass es sich „um das letzte Gebäude“ des früheren Ensembles am Brauhausberg handele, „es also durchaus zur Geschichte der Stadt gehört“.

Von Feldmann war von 1991 bis 1994 mit SPD-Parteibuch Dezernent in Potsdam. In seiner Ägide wurden das Kirchsteigfeld als größtes Wohnungsneubauvorhaben der neuen Bundesländer und die Wiederannäherung der Potsdamer Stadtmitte an das historische Vorbild angebahnt.

Die Linken stehen laut Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg bereits seit geraumer Zeit in Korrespondenz mit dem langjährigen Berliner Verwaltungsrichter.

Wie berichtet, hatte die Verwaltung im Auftrag der Stadtverordneten Optionen für den Erhalt des „Minsk“ im Zusammenhang mit der geplanten Wohnbebauung geprüft. Am Dienstag wurde das negative Ergebnis bekannt gegeben. Flächenverluste am „Minsk“ müssten durch eine enorme Baumassen an anderer Stelle ausgeglichen werden, die nötige Änderung des Bebauungsplans sei mit hohem Zeitaufwand verbunden.

Von Feldmann kritisiert, es sei nicht berücksichtigt worden, dass ein Erhalt des Gebäudes in der Begründung des Bebauungsplans „ausdrücklich und mehrfach wiederholt vorgesehen“ sei. Deshalb könnten mögliche Änderungen zugunsten des „Minsk“ auch in einem „vereinfachten Verfahren“ durchgeführt werden.

„Besonders“ ärgere ihn, dass die Stadt für den Fall des „Minsk“-Erhalts mit Einnahmeverlusten aus dem Grundstücksverkauf argumentiere, so von Feldmann: „Da frage ich mich, seit wann Potsdam seine Stadtplanung davon abhängig macht, wie viel sie beim Grundstücksverkauf einbringen würde.“

Schließlich fordert er, dass der „fachlichen Stellungnahme der Verwaltung eine städtebauliche Expertise entgegen gesetzt wird, mit der anschaulich die Alternativen möglichst unter Einhaltung des im Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungsmaßes dargestellt werden“.

Die Linken laden am Sonnabend um 14.30 Uhr im Programm ihres Sommerfestes im Potsdamer Lustgarten zu einer Podiumsrunde zum „Minsk“ ein.

Gesprächspartner sind nach Angaben der Veranstalter Filmpark-Geschäftsführer Friedhelm Schatz als Befürworter einer Kunsthalle im „Minsk“, Bernhard Schuster, Ehrenpräsident der Landesarchitektenkammer, Barbara Kuster von der Bürgerinitiative „Mitteschön“ und Harald Kümmel, Bürochef von Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). Moderieren werde die Potsdamer Journalistin Natalie Gommert.

Von Volker Oelschläger