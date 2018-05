Potsdam Wetter in Potsdam - Heiß, heißer, am heißesten Es ist seit Tagen drückend warm. Am Dienstag war es richtig heiß, aber der 34-Grad-Mai-Rekord von 1922 ist nicht gefallen, zumindest nicht beim Wetterdienst am Telegrafenberg.

Hitzewelle in Potsdam am 29.05.2018 , hinein in den Tiefen See im Park Babelsberg Quelle: Bernd Gartenschläger