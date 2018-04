Höhere Sportförderung durch mehr aktive Sportler

Innenstadt. Neue Vereine und vor allem neue Vereinsmitglieder zählt der Sport in Potsdam. Sportbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) und Fachbereichsleiter Torsten Gessner konnten am Dienstag bei der Vorstellung des Sportförderberichts 2017 positive Zahlen präsentieren.

Zwei neue Sportvereine haben sich 2017 in Potsdam gegründet

Mittlerweile haben sich 164 Sportvereine beim Stadtsportbund gemeldet. 2017 kamen das „Schwimmteam Potsdam“ und der Verein Zi Wu Men Deutschland – hier geht es um traditionelle chinesische Kampf- und Heilkünste – hinzu. Die Zahl der in Vereinen aktiven Sportler stieg um 1357 Personen auf 31 960 – damit ist mehr als jeder fünfte Potsdamer Mitglied in einem Sportverein. Der Zuwachs gelang vor allem im Kinder- und Jugendbereich.

Bis 2019 sollen 10 neue Schulsport-Hallen fertig werden

Bei der Zahl sportlicher Anlagen fällt das Fazit nüchterner aus. „Wir sind insgesamt gut ausgestattet, können aber nicht den Bedarf der wachsenden Stadt decken“, konstatierte Aubel bei den städtischen Sportanlagen. Etwas Entspannung soll es bis 2019 geben. Bis dahin sollen durch den Kommunalen Immobilienservice (Kis) insgesamt 16 neue Hallenfelder an zehn Schulen in der ganzen Stadt Potsdam errichtet werden.

Sportbeigeordnete Noosha Aubel besuchte im Sommer die im Bau befindliche Sporthalle an der Gagarinstraße Am Stern. Quelle: Friedrich Bungert

Insgesamt 14 Millionen Euro Zuschüsse der Stadt

Der Kern des Sportförderberichts der Stadt betrifft die finanzielle Unterstützung von Breiten- und Leistungssport durch die Stadt. Die Gesamthöhe der Aufwendungen und Zuschüsse in den Potsdamer Sport ist 2017 leicht unter 14 Millionen Euro gesunken.

Die Zuschüsse an den Luftschiffhafen (6,9 Millionen Euro) und die Bäderlandschaft (3,5 Millionen Euro) sind dabei die größten Posten. Der Kommunale Immobilienservice bekam 2,1 Million Euro aus dem Fachbereich – seine Investitionen in die Sportstätten sind allerdings weitaus höher.

Mehr Mitglieder bedeutet höhere städtische Mittel für Vereine

Mit der wachsenden Mitgliederzahl verbunden ist auch eine Erhöhung der Sportförderung. „Wir kalkulieren mit etwa zehn Euro pro organisiertem Mitglied“, erklärte Gessner. Diese Summe werde auch nicht gedeckelt, fügte Aubel hinzu. Die reinen Sportfördermittel steigen von 2017 mit 313 000 Euro bis 2019 auf rund 350 000 Euro, weil die Verwaltung von weiter wachsenden Mitgliederzahlen ausgeht.

Dazu kommen Sportstadtmittel für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung, etwa den Schlösserlauf der Pro Potsdam oder die internationalen Meetings im Stabhochsprung und Kugelstoßen. 107 000 Euro wurden vergangenes Jahr zu 60 Veranstaltungen zugeschossen.

„Potsdam trägt den Beinamen ,Sportstadt’ zu recht“, sagt Aubel

Auch aus dem Bereich des Spitzensports gab es Neuigkeiten: Eine ganz neue Sportanlage wird 2019 am Luftschiffhafen fertiggestellt. „Bis dann soll die neue Bob-Anschiebestrecke realisiert sein“, kündigte Aubel an. Die Trainingsstrecke kostet 360 000 Euro – wird aber nicht durch die Stadt, sondern allein von Bund und Land finanziert. Auch die bundesweit einmalige Gegenstrom-Anlage des Kanuclubs soll grundsaniert werden. Da man hier erst am Beginn der Planung steckt, wollte Gessner keine Kostenschätzung nennen. „Die Heterogenität des Sports in Potsdam ist beeindruckend. Der Beiname ,Sportstadt’ wird von Potsdam zu Recht getragen“, fasste Aubel ihren persönlichen Eindruck zusammen.

Von Peter Degener