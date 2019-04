Innenstadt

Alles „Klaar voor de start“ im Holländischen Viertel! Am Wochenende, 13. und 14. April, steigt das traditionelle Tulpenfest.

Die Besucher erwartet am Samstag und Sonntag zum einen ein buntes Bühnenprogramm mit holländischen und deutschen Künstlern und zum anderen ein Markttreiben mit Kunsthandwerkern – zu Gast sind zum Beispiel eine Klompenschnitzeroin, ein Böttcher und Weber –, mit holländischen Spezialitäten à la Matjes, Poffertjes und Pommes und natürlich mit Tulpen, Tulpen, Tulpen.

Die Gänsekapelle watschelt wieder durchs Holländische Viertel

Als Ehrengäste haben sich Frau Antje auf Stelzen und die beliebte Gänsekapelle angesagt. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene und für Kinder ab 6 Jahren 2,50 Euro. Das Tulpenfest hat an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Auch in diesem Jahr ist beim Tulpenfest im Holländischen Viertel die Gänsekapelle am Start. Quelle: Christel Köster

„Für viele ist das Tulpenfest das Zeichen für den Frühling“, sagt Alice Paul-Lunow vom Veranstalter Fine Art Emotions. „Zum ersten Mal nach dem langen Winter kann man wieder draußen feiern und genießen und genüsslich durch das Viertel schlendern und sich die bunte Pracht mit nach Hause nehmen.“

Holland-Olympiade für Kinder

Die Veranstalter setzen auf Bewährtes und Neues. Neu sind etwa eine Holland-Olympiade für Kinder und eine Fotowand aus echten Tulpen. Neu ist auch, dass es Tickets in verschiedenen Viertel-Läden bereits im Vorverkauf gibt – diese Eintrittskarten nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen ist unter anderem eine Reise nach Holland.

Übrigens: Das Tulpenfest schunkelt sich in diesem Jahr mit einem Weltrekordversuch ins Finale: Vor der Bühne in der Benkertstraße (am Ende zur Kurfürstenstraße hin) sollen 2500 Holländer in Oranje am Sonntag um 17.30 Uhr die Nationalhymne – das Wilhelmlied – anstimmen.

Von Nadine Fabian