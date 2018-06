Potsdam

Für Reinigungs- und Sanierungsarbeiten auf der Humboldtbrücke wird am 5. und 6. Juni (Dienstag/Mittwoch) eine stadtauswärtige Spur zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt.

Aufgrund einer Leitungshavarie ist die Rückertstraße schon seit Wochen halbseitig gesperrt.

Auch die Schopenhauerstraße ist als Verbindung zwischen der Breiten und der Charlottenstraße noch gesperrt. Das Marktcenter ist nur über die Charlottenstraße erreichbar.

Zur Herstellung eines Hausanschlusses ist die Hebbelstraße zwischen Leibl- und Kurfürstenstraße halb gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Kurfürstenstraße ausgewiesen.

Die Nutheschnellstraße L40 ist wegen der anhaltenden Böschungsarbeiten immer noch ein Nadelöhr. Es gilt Tempo 30 im Baubereich, 2 Fahrspuren bleiben pro Richtung erhalten. Vorsicht beim Einfädeln von der Auffahrt Friedrich-Engels-Straße auf die Schnellstraße!

Für den Bau von Hausanschlüssen ist die Straße Brauhausberg zwischen Albert-Einstein-Straße und Brücke Am Havelblick halb gesperrt. Der stadteinwärtige Verkehr muss über die Leipziger Straße geleitet werden. Die Straße Brauhausberg wird ab Albert-Einstein-Straße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Michendorfer Chaussee.

Die Templiner Straße ist für die Sanierung der Fahrbahn zwischen Potsdam und Caputh für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung für Kfz ist ausgewiesen. Fußgänger und Radfahrer kommen aber durch.

Für die Herstellung eines Hausanschlusses ist die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen August-Bebel-Straße und Zufahrt Norma noch voraussichtlich bis Freitag, den 8.6. voll gesperrt.

Für Gleisbauarbeiten ist die Anhaltstraße in Höhe Bahnunterführung voll gesperrt. Das Radfahren in Gegenrichtung der Einbahnstraße in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich – alternativ kann ab Höhe Wattstraße die Benzstraße genutzt werden.

Für Sanierungsarbeiten eines Hauses ist eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Für die grundhafte Sanierung des Schlaatzweges ist dieser zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schlaatzstraße voll gesperrt.

Für Straßenbauarbeiten wird der Nuthedamm Höhe Mittelinsel punktuell am 04. bis 06.06. halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann unter Beachtung des Gegenverkehrs in beiden Richtungen fahren.

Von Rainer Schüler