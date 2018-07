Potsdam

Freilichtkino erfreut sich in der Landeshauptstadt wieder wachsender Beliebtheit. In diesem Sommer wird an drei Orten in Potsdam ein mehrwöchiges Programm angeboten. Neben dem Nachbarschaftsgarten Scholle 34 des Stadtteilnetzwerks Potsdam-West und dem Waschhaus in der Schiffbauergasse ist erstmals das RAW an der Friedrich-Engels-Straße dabei.

Die Scholle 34 eröffnete am 6. Juli mit dem schwedischen Musikdrama „Wie im Himmel“ (2004), am Freitag steht die österreichisch-deutsche Koproduktion „Licht“ (2017), ein Drama über die blinde Klaviervirtuosin Maria Theresia von Paradis, auf dem Programm.

Waschhaus-Freilichtkino in der Schiffbauergasse. Quelle: Roman Dahm

Das Waschhaus startet das gemeinsam mit dem Babelsberger Thalia-Kino ausgerichtete Programm am Mittwoch mit dem gemalten Film „Loving Vincent“ (GB/Polen 2017), vor dem Beginn gibt es zur Einstimmung eine Runde des Poetenwettbewerbs „Havel-Slam“.

Das RAW-Kino eröffnet am Donnerstag auf der für die Fußball-WM aufgebauten LED-Tafel mit „Bibi & Tina – Jungs gegen Mädchen“ (D 2016), am Sonnabend läuft dort mit „La Grande Bellezza – Die große Schönheit“ (2013) von Paulo Sorrentino ein erstes Kino-Highlight.

Am Wochenende liefe im RAW-Sommergarten die WM-Übertragung. Quelle: Christel Köster

Dass das Kino auf dem RAW-Gelände im Gegensatz zur Scholle 34 und zum Waschhaus bei freiem Eintritt läuft, wird von diesen Veranstaltern kritisch gesehen. „Wir waren erst mal ein bisschen erschrocken“, sagt Annette Paul, Geschäftsführerin des Stadtteilnetzwerks.

Denn der Eintritt sei nötig, um die Unkosten unter anderem für Technik und Gebühren zu decken. Sie denkt allerdings, dass die Scholle auch mit Eintritt ihr Publikum behält: „Es ist ein wunderschöner Ort, wir haben das allerleckerste Popkorn und einen richtig alten Filmvorführer.“

„Potsdam ist eine lebendige Stadt, ich freue mich über jedes kulturelle Angebot“, sagt Waschhaus-Geschäftsführer Matthias Paselk. Mit dem Kino am RAW werde der Fokus auf den dort mit einer 100-Millionen-Euro-Investition geplanten Kreativstandort gerichtet.

Doch wie Paul vertraut auch er auf die Schönheit des eigenen Platzes und auf die Atmosphäre von Kinofilmen auf einer echten Leinwand.

Kino in der Scholle 34 immer freitags bis zum 7. September, Eintritt 6 Euro, Waschhaus-Freilichtkino bis 4. August, Eintritt 8, ermäßigt 7 Euro, RAW-Sommerkino bis 18. August.

Von Volker Oelschläger