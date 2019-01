Potsdam

Erneuter Rekord bei Eheschließungen in Potsdam: 2018 lag zum dritten Mal in Folge lag die Zahl bei mehr als 1000 Hochzeiten pro Jahr, nämlich bei 1138. Das ist laut Stadt der höchste Wert seit 20 Jahren. An neun Orten in der Stadt ließen sich die Paare trauen, die klassische Hochzeit auf dem Standesamt führt aber mit 784 Eheschließungen ganz eindeutig. Schon deutlich weniger Paare – 103 – nutzten die (entweihte) Alte Angerkirche in Babelsberg zur standesamtlichen Trauung. Im Maurischen Kabinett auf Potsdam schönster Aussicht, dem Pfingstberg-Belvedere, ließen sich weitere 85 Paare trauen. Weitere Orte: Krongut Bornstedt (62), Schloss Kartzow (53), Gemeindehaus Nuthetal (39). Vier Paare trauten sich unter dem Sternenhimmel der Urania.

Von MAZonline