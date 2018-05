Templiner Vorstadt

Döner macht glücklich. Christian Kaube bestellt ihn am liebsten mit doppelt Fleisch, doppelt Käse und doppelt Knoblauch, aber ohne Zwiebeln. „Zwiebeln mag ich nicht – nicht mal geschenkt“, sagt Christian Kaube. Auch Fußball macht den 22-Jährigen glücklich. Vor allem, wenn die Bayern spielen und gewinnen oder wenn er mit einem Kumpel auf der Konsole kickt. „Es ist wichtig, Freunde zu haben“, sagt Christian Kaube. „Und Arbeit ist auch wichtig, man muss ja etwas zu tun haben und Geld verdienen.“

Dass Christian Kaube Morgen für Morgen um kurz nach sechs aufsteht, von der Innenstadt mit dem Bus in die Leiterstraße fährt, bis nachmittags beim Kombi-Service der Oberlin-Werkstätten arbeitet und eigenes Geld verdient, ist nicht selbstverständlich. „Meine Kindheit war nicht so schön“, sagt der Potsdamer: „Meine Kindheit war richtig schwer. Das hat Spuren hinterlassen.“ Weil dem kleinen Jungen die Aufmerksamkeit der Eltern, Feingefühl und Liebe fehlten, hat der Erwachsene tiefe Wunden an der Seele davongetragen, von denen manche nie verheilen werden. Im Alltag zeigen sie sich immer wieder. „Ich bin nicht der Hellste“, sagt Christian Kaube. „Vieles hängt von meiner Tagesform ab.“ Ist die schlecht, hat er keine Lust aufzustehen, dann kann er sich noch viel schwerer konzentrieren als sonst schon, dann werfen ihn Stress und Belastungen noch leichter aus der Bahn. Seine psychische Erkrankung bedeutet auch für den Beruf ein ständiges Auf und Ab. „Aber ich komm durch – ich bin in guten Händen“, sagt Christian Kaube.

„Ich bin stolz darauf, etwas zu schaffen“

Seit zwei Jahren arbeitet er beim Kombi-Service-Potsdam, wo er in einem geschützten, aber dennoch fordernden Umfeld elektrische Schalter für internationale Industrieanlagen zusammenbaut. „Basteln für Erwachsene“ nennt Christian Kaube seinen Job. „Das ist alles ganz schön fummelig, aber ich bin froh, hier zu sein – ich möchte hier nicht mehr weg und bin stolz darauf, etwas zu schaffen.“

Arbeit – das hat für Christian Kaube und seine 44 Kollegen in der Leiterstraße auch etwas mit Anerkennung zu tun, damit, aus dem Schneckenhaus und unter Leute zu kommen, Kontakte zu knüpfen, zu wachsen, die eigenen Fähigkeiten und das Selbstvertrauen zu stärken. „Ich habe mir als Kind einfach alles gefallen lassen“, sagt Christian Kaube: „Heute ist das nicht mehr so. Da wehre ich mich, wenn mich jemand beleidigt, und sage auch mal meine Meinung.“ Sich mit all seinen Besonderheiten zu behaupten, hat Christian Kaube bei Praktika an der Tankstelle, im Hotel und im Restaurant gelernt. Als ihm dann eines Tages beim Probearbeiten in einem großen Spielzeugladen zwischen Bausteinen und Kuscheltieren ein Knirps blöd kam, habe er endlich mal nicht die Klappe gehalten. „Ich habe dem Jungen gesagt, dass das so nicht geht, wie er sich benimmt“, erzählt Christian Kaube. „Das war ein gutes Gefühl.“

Das Oberlinhaus lädt für Donnerstag zum Fachforum ein

Förderunterricht, Praktika, Berufsschule, die Arbeit in der Werkstatt: In einem dicken Ordner hat Christian Kaube Verträge, Zeugnisse und Zertifikate gesammelt – jeden seiner Schritte in den Beruf. Welche Wege der beruflichen Rehabilitation Menschen wie ihm offenstehen, ist nun bei den 1. Potsdamer Inklusionstagen zu erfahren. Das Oberlinhaus lädt in Kooperation mit der Volkshochschule für den morgigen Donnerstag zum Fachforum „Immer wieder Achterbahn“ in die Wissenschaftsetage des Bildungsforums Am Kanal 47 ein. Dort informieren von 9 bis 15 Uhr Referenten aus den Gesellschaften des Oberlinhauses, der Universität Potsdam und zweier Beratungs- und Begleiteinrichtungen der Landeshauptstadt über spezielle Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Um eine Anmeldung wird gebeten – per E-Mail an katherine.biesecke@oberlinhaus.de oder telefonisch unter 0331/6694361.

Das Programm der Inklusionstage am 2. Mai Die 1. Potsdamer Inklusionstage wurden am 29. April eröffnet und finden bis 6. Mai statt. Menschen mit und ohne Behinderung haben dabei Gelegenheit, sich einzubringen, wichtige Projekte kennenzulernen und zu diskutieren. Betroffene, Selbsthilfegruppen, Vereine und Institutionen haben ein umfangreiches Programm zusammengestellt: Mitmachaktionen, Ausstellungen und vieles mehr finden im ganzen Stadtgebiet statt. Die Termine am heutigen Mittwoch, 2. Mai: Ausstellungen mit Werken der Oberlinhaus-Kreativwerkstatt sind im Berufsbildungswerk, Steinstraße 80/82/84, zu sehen (bis 6. Mai) von 8 bis 18 Uhr. Eintritt frei. Das Sekiz (Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationszentrum), Hermann-Elflein-Straße 11, präsentiert sich heute, morgen und übermorgen von 10 bis 16 Uhr. Eine Stadtführung in leichter Sprache findet um 10 Uhr statt, präsentiert vom Kooperationsprojekt „Ich zeig dir meine Stadt“. Treffpunkt ist das Brandenburger Tor. Anmeldung unter: 0157/3527330. Sofagespräche zur gesellschaftlichen Beteiligung finden am Rathaus (10 Uhr), in der Brandenburger Straße (11 Uhr), am Platz der Einheit (13), am Bergmann-Klinikum (14.15) und am Hauptbahnhof (15.30) statt. Menschen mit Demenz erwartet eine Führung durchs Museum Barberini. Um 11 Uhr können sie die Werke Max Beckmanns entdecken. Eintritt 3 Euro. Der Literaturclub des Hauses der Begegnung veranstaltet um 16 Uhr eine Lesung in der Stadt- und Landesbibliothek. Eintritt frei. Zum inklusiven Volleyballtraining mit geselligem Beisammensein und Imbiss lädt das Berufsbildungswerk in seine Sporthalle an der Steinstraße ein. Beginn: 16 Uhr. Eintritt: frei. Anmeldung: 0331/6694173. Tanz- und Partnerakrobatik zum Zuschauen und Mitmachen gibt’s um 17.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule im Bornstedter Feld, Jakob-von-Gundling-Straße 25. Im Orangerieschloss bitten Beschäftigte der Oberlin-Werkstätten um 10 Uhr zur Führung in einfacher Sprache. Eintritt: frei. Anmeldung: 0331/2015619. nf

Von Nadine Fabian