Mehr als hundert hungrige Potsdamer konnten den Stollenanschnitt kaum erwarten. Kurz nach 16 Uhr war es so weit: Bürgermeister Burkard Exner griff zum großen Sägemesser und rückte dem Riesenstollen zu Leibe. Der ist fünf Meter lang und wiegt stolze 50 Kilo, mehr als einen Tag hat Andreas Schröter an ihm gearbeitet. Für den Bäcker ist das nichts Neues, schon seit über 40 Jahren sponsort seine Familien Stollen zur Eröffnung von Brandenburgs größtem Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt.

Zur Galerie Kaum war der Stollen angeschnitten und die Dunkelheit hereingebrochen, genossen viele Potsdamer den ersten Glühwein oder Grünkohl des Jahres auf dem „Blauen Lichterglanz“.

Der „Blaue Lichterglanz“ hat nun bis 30. Dezember von Sonntag bis Mittwoch 11 bis 20 Uhr und von Donnerstag bis Samstag 11 bis 21 Uhr geöffnet. Mehr als 160 Buden, Fahrgeschäfte und Attraktionen erwarten die Gäste.

Der große Glühweintest – so können Sie dabeisein Auch in diesem Jahr sucht die MAZ wieder den leckersten Glühwein auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt. Dafür suchen wir eine Leser-Jury. Sie haben einen feinen Gaumen? Dann sollten Sie dabei sein. Der Test findet am Montag, 3. Dezember, statt. Bitte bewerben Sie sich bis zum 29. November per Mail an potsdam-stadt@maz-online.de, Betreff Glühweintest. Den besten Glühweinstand der City erwartet die heiß begehrte MAZ-Urkunde. Für unsere Leser ist das Verkosten natürlich gratis, wir laden Sie ein.

Von Saskia Kirf