Hermannswerder

Das Saunaboot des Inselhotels auf Hermannswerder ist am Sonntagabend vollständig abgebrannt. Die Berufsfeuerwehr veröffentlichte am Abend Fotos des Einsatzes auf Twitter. „Keine Menschen in Gefahr“ hieß in dem Tweet. Allerdings ist auf den Fotos auch deutlich zu erkennen, dass das Saunaboot vollständig zerstört worden ist.

Um das Saunaschiff hatte es in der Vergangenheit sogar juristische Auseinandersetzungen wegen baurechtlicher Fragen mit der Stadt Potsdam gegeben. Das Inselhotel bewirbt die „schwimmende Seesauna“ als „Highlight des Wellnessbereichs“. „Gleiten Sie auf dem Templiner See und verbringen Sie eine angenehme Zeit im Warmen mit Blick auf das Wasser“ heißt es auf dem Internetauftritt des Hotel.

Das Saunaboot wurde zerstört. Quelle: Feuerwehr Potsdam

Von MAZonline