Potsdam

Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) hat vor einer Begrenzung des Wachstums der Stadt gewarnt. „Zu glauben, man könne das Wachstum bremsen, ist illusorisch“, sagte er beim MAZ-Talk „Wie groß soll Potsdam werden?“ am Dienstagabend. Wenn die Stadt diese Debatte weiterhin führe, könne dies fatale Folgen haben – auch am Immobilienmarkt. „Dann ist der Effekt, dass die Preise durch die Decke gehen.“

Schubert: „Abstimmen, wie schnell wir wachsen.“

Jakobs setzt sich damit inhaltlich vom SPD-Oberbürgermeisterkandidaten und Sozialdezernenten Mike Schubert ab. Dieser hatte sich nachdenklich zur dynamischen Entwicklung der Stadt geäußert. „Ich will eine Diskussion in dieser Stadt über die Frage Wachstum“, hatte Schubert vor einigen Wochen im MAZ-Gespräch erklärt: „Und zwar nicht, dass wir sagen: Das Wachstum ist vom Himmel gefallen und wir müssen es akzeptieren – sondern mit den Bürgerinnen und Bürgern abstimmen, wie schnell wir wachsen.“

Jakobs weist auf Negativ-Beispiel Berlin hin

Jakobs warnte hingegen vor „möglichen Restriktionen“ vor allem beim Wohnungsbau: „Man beschwört damit Tendenzen hinauf, die man nicht steuern kann.“ Als Negativ-Beispiel nannte der Rathaus-Chef die Entwicklung in Berlin. Dort würden 27 000 Wohnungen pro Jahr gebraucht – realisiert würden aber nur magere 7000. In der Folge seien die Mieten um 30 Prozent gestiegen.

Auch zum drohenden Konflikt mit der Unseco-Welterbekommission – es geht um ein Bauprojekt am Humboldtring – äußerte sich Jakobs. Er wies die Kritik an dem Vorhaben zurück und kündigte weitere Gespräche nach dem Sommer an. „Wenn wir allen Konflikten aus dem Weg gehen, werden wir gar nichts bauen.“

Von Ildiko Röd