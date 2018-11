Innenstadt

Der letzte Tag von Jann Jakobs (SPD) als Potsdamer Oberbürgermeister ist angebrochen. Er begann heute morgen um 8 Uhr mit einer Überraschung. Die Fraktionschefs der Stadtverordnetenversammlung und einige weitere Stadtverordnete holten Jakobs aus seinem Haus am Jungfernsee zur eine Rundfahrt durch Potsdam ein. Mit der historischen Straßenbahn von 1907, der „Elektrischen“, ging es auf Initiative von Stadtpräsidentin Birgit Müller kreuz und quer durch die Stadt. Auf diese Weise gelang Jakobs noch nie in sein Büro.

Familiär in Erinnerungen schwelgen

Die „Elektrische“ nähert sich dem Rathaus. Quelle: Friedrich Bungert

Wer hat’s gesagt? Ein Quiz aus alten Wortprotokollen

Stadtpräsidentin Müller hatte außerdem Zitate aus Wortprotokollen seiner Amtszeit herausgesucht und ein Quiz veranstaltet. „Wir haben das zusammen alles rausgekriegt, spätestens im zweiten Versuch“, sagt Jakobs.

Endhaltestelle Rathaus Potsdam Quelle: Friedrich Bungert

Einige Unterschriften noch – sonst nur noch Überraschungen

Kurz vor zehn war Ankunft der Tram am Stadthaus. „Ich werde jetzt mal gucken, was ich nachher so sage. Ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet, denn der ganze Tag ist eine Überraschung“, sagt Jakobs.

Der letzte Arbeitstag von Jann Jakobs (SPD) hat begonnen. Quelle: Friedrich Bungert

Die Familie Jakobs reist von überall nach Potsdam an.

Anschließend widmet sich Jakobs seiner Familie, die aus Städten in Deutschland und Österreich nach Potsdam zusammenkommen wird. „Die reisen aus allen Städten an, wo sie verteilt sind und dann werden wir gemeinsam essen gehen“, sagt Jakobs.

Von Peter Degener