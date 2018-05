Potsdam

Wie will die Stadt ihr Wachstum gestalten? Wie sehen Verkehr, Wohnungsbau und Schulpolitik in Zukunft aus? Wird es jemals wieder bezahlbaren Wohnraum geben? Muss Potsdam zukünftig langsamer wachsen? Das sind die Themen des MAZ-Talks am 12. Juni um 19 Uhr im Potsdam-Museum am Alten Markt. Auf dem Podium unter anderen: Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD), Rainer Radloff, Vorsitzender des Mietervereins, sowie Planer, Architekten und Vertreter von Kiez-Initiativen. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung unter: www.maz-online.de/potsdam-talk oder per Telefon: 0331/2840-294

Von MAZonline