Potsdam

Steuert die Landeshauptstadt auf ein Kita-Chaos zu? Das am Mittwoch im Landtag beschlossene neue Kita-Gesetz schließt offenbar eine einheitliche stadtweite Satzung zu den Kitagebühren aus. Hintergrund: Die Stadt betreibt keine eigenen Kitas mehr, weshalb sie auch keine Satzung für die freien Träger erlassen darf. Im Umkehrschluss bedeutet das: Jeder Kita-Träger in Potsdam kann theoretisch eine eigene Elternbeitragsordnung ausarbeiten. Damit droht Kuddelmuddel: In der Stadt gibt es etwa 50 Träger mit insgesamt 120 Kitas. Die ursprünglich im Gesetzesentwurf vorgesehene Möglichkeit einer einheitlichen Satzung wurde auf den letzten Metern dann doch komplett gestrichen.

Vorlage soll angepasst werden

Für Potsdam heißt die Gesetzesnovelle konkret, dass nun auch die kürzlich vorgestellte Beschlussvorlage für die ab August geltenden Kita-Beiträge, die Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) erst kürzlich öffentlich vorgestellt hatte, wieder obsolet ist. Die Vorlage wird zwar nicht zurückgezogen, allerdings soll sie – entsprechend dem neuen Gesetz – angepasst werden, kündigte Rathaussprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Nachfrage an. Die jetzige Satzung entspreche – nicht zuletzt wegen der Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr ab August – nicht dem aktuellen Stand. Nun soll aus der Satzung eine Empfehlung werden für die Kita-Träger und deren Elternbeitragsordnung. „Unsererseits wird es an den Zahlen keine Änderungen geben“, stellte Brunzlow in Aussicht.

Schubert war offenbar davon ausgegangen, dass sich am Regierungsentwurf des Gesetzes nichts ändern würde. Dabei standen die Zeichen schon im Vorfeld nicht günstig: Bereits am 17. Mai hatte der Bildungsausschuss im Landtag eine Reihe von Änderungen beschlossen. Als Grund für die Eile nennt Brunzlow den Termindruck: „Da die letzte Stadtverordnetenversammlung vor August am 6. Juni tagt, waren die Fristen einzuhalten. Daher musste der Beschlussvorschlag für die SVV vor dem Beschluss im Landtag eingebracht werden.“

Eltern sind empört

Stinksauer sind momentan die betroffenen Eltern – zum Beispiel über die Tatsache, dass nun eine neue Arbeitsgruppe der Fraktionen unter anderem über die Rechtsgrundlage für die etwaige Rückzahlung von Elternbeiträgen beraten soll (MAZ berichtete). In einem offenen Brief will der von den Kita-Eltern gewählte Elternbeirat empört wissen, welche Zielstellung dann eigentlich die städtische AG „Elternbeiträge“ in den vergangenen Monaten hatte. „Wir fragen uns, wie ernst es den Beteiligten, insbesondere einigen Fraktionsvertretern und dem Sozialbeigeordneten Mike Schubert mit einer transparenten Bürgerbeteiligung in demokratischen Prozessen ist?“, heißt es.

Aber auch Stadtverordnete wie der CDU-Fraktionschef Matthias Finken fühlen sich übergangen – die Fraktionen sollten bereits im Vorfeld einbezogen werden. „Aufgrund unvollständiger Berechnungsgrundlagen“ müsse laut Schuberts Beschlussvorlage bereits für das Kitajahr 2019 eine neue Beitragstabelle vorliegen. „Ich erwarte, dass vor deren Erstellung die Stadtverordneten rechtzeitig einbezogen werden“, fordert Finken.

Doch gleiche Beiträge stadtweit?

Rückendeckung im drohenden Kuddelmuddel der Kita-Elternbeitragsordnungen bekommt Schubert indes von Trägern. Diese hätten zuletzt erklärt, dass es in Potsdam keine unterschiedlichen Beiträge in den jeweiligen Kitas geben soll, erklärt Stadtsprecher Brunzlow: „Demnach würden die Stadtverordneten sich auf eine Elternbeitragsordnung verständigen, die die Träger dann übernehmen könnten.“ Damit wäre gewährleistet, dass die Eltern den gleichen Betrag für die gleiche Betreuungsleistung in den unterschiedlichen Kitas zahlen.

Das Ganze hat dennoch einen Haken: Jeder Kita-Träger kann beliebig ausscheren und seine eigene Elternbeitragsordnung erlassen.

Unsichere Zukunft, unklare Rechtslage Gerald Siegert vom Träger Kinderwelt GmbH trug im Jugendhilfeausschuss eine Stellungnahme der freien Träger vor: „Wenn jeder Träger die Bestimmung der Elternbeiträge nach den Betriebskosten seiner eigenen Einrichtungen bestimmen müsste, gäbe es in Potsdam einige Dutzend unterschiedlicher Beitragstabellen mit sehr hohen Unterschieden. Nur eine Gemeinde kann für ihr Gebiet mit einer Durchschnittsbetrachtung einheitliche Elternbeiträge vorgeben, die dann auch von einem freien Träger angewendet werden könnten.“ Auch die mögliche Rückzahlung von Kita-Beiträgen wird auf den Prüfstand gestellt – zunächst einmal soll die Rechtslage geklärt werden. Zu diesem Ergebnis kamen die Fraktionsvorsitzenden bei einem Treffen am Montagabend.

Von Ildiko Röd