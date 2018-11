Babelsberg

Eine Jugendliche wurde bei einem Unfall am Freitagmorgen in der Karl-Gruhl-Straße verletzt. Nach Polizeierkenntnissen fuhr die 14 Jahre alte Fahrradfahrerin an der Ecke zum Plantagenplatz auf einen vor ihr fahrenden Radler auf. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Schaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Von MAZonline