Bornim

Eine merkwürdige Begegnung hatte eine junge Frau am Mittwoch gegen 16.30 Uhr Am Mühlenberg in Potsdam-Bornim. Sie lief vom Bahnhof Golm in Richtung Max-Planck-Institut und war kurz abgelenkt, da sie eine Handy-Nachricht abhörte. Ihr kam ein Mann entgegen, der Unverständliches vor sich hinredete.

Nach Tritt gegen den Arm gestürzt

Als er auf Höhe der Frau war, trat er sie unvermittelt mit dem Fuß gegen den Arm, woraufhin die 25-Jährige stürzte. Der Mann ging unbeirrt vor sich hin brabbelnd weiter. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Zeugen können sich unter 0331-55080 bei der Polizei melden.

