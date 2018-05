Potsdam

Kurz vor 18 Uhr am Montag auf der Nedlitzer Straße. Eine junge Autofahrerin ist mit einem sieben Monate alten Mädchen auf dem Weg in Richtung Neu Fahrland. Auf der Höhe des Pfingstberges kommt sie mit ihrem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr.

Dort touchiert es einen Linienbus, der gerade stadteinwärts unterwegs ist. Der Wagen der 29-Jährigen prallt zurück nach rechts, wird jedoch von der hinteren linken Seite des Linienbusses ein zweites Mal getroffen.

Fahrerin wurde eingeklemmt

Der Unfall ist derart heftig, dass die 29-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wird. Sie muss von herbeigerufenen Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden und wird in ein Krankenhaus gebracht. Auch das Baby wird in ein Krankenhaus gebracht und ärztlich untersucht.

Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste.

Straße gesperrt

Die Unfallstelle war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für rund anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline