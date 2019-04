Nedlitz

Die Lage ist ruhig und die Wohnungen werden luxuriös: Auf dem Plattner-Campus im Norden der Nauener Vorstadt geht die Entwicklung des neuen Nobel-Stadtteils weiter voran. Am Freitagmittag wurde der Grundstein für das 12 Stadtvillen umfassende Bauprojekt „Wohnen am Jungfernsee“ gelegt. Bis zum Jahr 2020 sollen so 69 geräumige Wohnungen entstehen.

Für insgesamt 38 Millionen Euro baut die Berliner Immobilienfirma SMB Copia Invest nun auf 17.000 Quadratmetern in drei Bauphasen. In der ersten sollen zunächst vier Häuser fertiggestellt werden.

Wohnungen kosten zwischen 300.000 Euro und 700.000 Euro

Rund die Hälfte der Wohnungen und Appartements dieser ersten Phase soll bereits verkauft sein. Ihr Quadratmeterpreis ist üppig – er beginnt bei 4700 Euro. Die Wohnungen liegen damit je nach Ausstattung zwischen 300.000 Euro (für 65 Quadratmeter) und mehr als 700.000 Euro für (144 Quadratmeter).

Dafür gibt es dann aber auch große Privatgärten an jedem Haus, Autostellplätze in Tiefgaragen, Balkon und Terrasse – und eigene kleine Parkanlagen. Zudem soll jede Wohnung mit Smart-Home-Technologien ausgestattet sein, mit denen die Heizung digital ferngesteuert werden können.

Helle Fassaden, bodentiefe Fenster

Das Berliner Büro Hilmer Sattler Architekten setze dort eine moderne und offene Variante „des typischen Potsdamer Villenstils um“, hieß es. Mit hellen Fassaden, bodentiefen Fenstern und einem „großzügigen Blick ins Grüne“ soll weitere wohlhabende Kundschaft angezogen werden. Bauherr Itay Medalya jedenfalls ging bei einem kleinen Festakt am Freitag fest davon aus, dass die restlichen Wohnungen schnell vergriffen sein werden.

Auf dem Wohngebiet am SAP Innovationszentrum gibt es 150 Wohnbauparzellen, ein Investor erwarb gleich 34 Grundstücke auf einen Schlag. Mittlerweile sind alle Flächen verteilt. Als eines der ersten stand das Haus des ehemaligen Oberbürgermeisters Jann Jakobs ( SPD) in unmittelbarer Wassernähe.

Von Ansgar Nehls