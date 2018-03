Weiterer Interessent für das „Minsk“

Potsdam. Die KW Development des Potsdamer Immobilienexperten Jan Kretzschmar ist der zweite Bieter, der das Gebäude des Terrassenrestaurants „Minsk“ am Brauhausberg erhalten will. Kretzschmars Sprecher David Eckel bestätigte am Dienstag auf MAZ-Anfrage, die Erhaltung des „Minsk“ sei Bestandteil des Konzepts. Weitere Informationen waren von ihm zunächst nicht zu bekommen.

Kretzschmar ist in der Potsdamer Immobilienbranche bestens bekannt. Er hat zahlreiche Projekte in der Medienstadt Babelsberg im Portfolio. Bekannt sind das Brunnenviertel auf dem ehemaligen Plattenwerksgelände an der Heinrich-Mann-Allee und das Refugium Beelitz-Heilstätten.

Geschäftsführer Jan Kretzschmar (l.) und Bauleiter Robert Kögler auf der Baustelle des Campus Filmpark in Babelsberg. Quelle: KW Development

Um den zweiten Bieter für den Erhalt des „Minsk“ ist lange gerätselt worden. Die Stadtwerke als Eigentümer haben die Fläche entlang der Max-Planck-Straße am Brauhausberg mit der alten Schwimmhalle und dem „Minsk“ zum Verkauf für Wohnbebauung ausgeschrieben. Der Erlös soll teils der Refinanzierung des neuen Schwimmbades „Blu“ zugute kommen. Den Bietern war freigestellt, ob sie mit oder ohne das „Minsk“ planen.

Mit dem Abriss der alten Schwimmhalle ist letzte Woche begonnen worden. Bis zum Herbst soll sie komplett abgeräumt sein. Beim „Minsk“ hingegen, das in den 1970er Jahren gemeinsam mit der Schwimmhalle als Teil eines Gesamtensembles gebaut wurde, sind die letzten Würfel noch nicht gefallen.

Zu DDR-Zeiten war das „Minsk“ auf dem Brauhausberg ein beliebtes Ausflugsziel. Inzwischen ist das ehemalige Terrassenrestaurant marode. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer. Eine private Initiative will das ehemalige Restaurant auf dem kaufen und sanieren – geplant sind neben Wohnungen auch ein Café. Zur Bildergalerie

Nach der Ausschreibung gingen bei der Stadt 31 Gebote ein, 24 davon für das gesamte Areal. Das Höchstgebot soll bei 27 Millionen Euro liegen – neun Millionen mehr als von der Stadt angesetzt. Für das „Minsk“ soll es nur zwei ernsthafte Gebote gegeben haben, neben der KW Development schon länger bekannt ist die Gruppe „(Re)vive Minsk“ mit den Architekten Falco Herrmann und Amelie Hummel.

Im jüngsten Hauptausschuss hat die Stadt zwar vorgerechnet, dass ein Verzicht auf das Höchstgebot zehn Millionen Euro weniger bringen würde. Doch Linke und Andere haben für die nächste Stadtverordnetensitzung einen Antrag angekündigt, nach dem das Grundstück mit dem „Minsk“ separat vergeben werden soll. Laut Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg wäre die Refinanzierung des Badneubaus auch bei geringeren Einnahmen aus der Grundstücksvermarktung gesichert.

Die KW Development Erst vor wenigen Wochen feierte die KW Development mit dem Richtfest für ein „Pentagon“ genanntes Bürogebäude die nahende Fertigstellung eines neuen Wohnparks zwischen Stahnsdorfer Straße und Marlene-Dietrich-Allee. Weitere Projekte für die Medienstadt sind angekündigt. Gegründet wurde das Unternehmen 2012 von dem in Potsdam lebenden Immobilien-Experten Jan Kretzschmar. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in der Region Berlin/Brandenburg bislang 2000 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro entwickelt. Das Brunnenviertel auf dem ehemaligen Plattenwerksgelände an der Heinrich-Mann-Allee, das Ende 2018 fertiggestellt sein soll, zählt zu den größten Einzelprojekten. Das Refugium Beelitz mit Atelierwohnungen und Studios auf dem Heilstättengelände ist eines der namhaften Projekte im Umland.

Von Volker Oelschläger