Potsdam

Die Potsdamer Punkrockband German Ex lädt am Sonnabend zum mittlerweile dritten Seniorentreffen für Szeneveteranen ein. Nach dem Auftakt 2014 gemeinsam mit der 1984 in Teltow gegründeten Band Keine Haftung und der zweiten Folge mit True Noize im 2016 haben German Ex nun Kaltfront zu Gast.

Die 1986 in Dresden gegründete Band erspielte sich im musikalischen Untergrund bis zum Ende der DDR eine beachtliche Bekanntheit. 1990 lösten sie sich auf, ihre Abschiedsshow gaben sie als Vorband der Toten Hosen. 2005 spielte eine Band namens Bottles eine CD mit Kaltfront-Covern ein. Das war Anlass für eine Reunion der alten Band. In Potsdam spielen die Sachsen am Sonnabend erstmals.

German Ex gaben ihren Einstand 2011 auf dem Bassinplatz als Trio. Im Repertoire haben sie hauptsächlich Deutschpunk-Coversongs von 1977 bis 1988 aus Ost und West. Burki und Dusche spielten vorher bei den Babelsberg Pöbelz, Kevin bei Thee Flanders. Mit Mathy kam mittlerweile der vierte Mann dazu. Als Jüngster der Band feiert er mit dem Konzert am Sonnabend im Archiv, Leipziger Straße 60, seinen 30. Geburtstag nach. Einlass ist ab 20 Uhr.

Von Volker Oelschläger