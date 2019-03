Potsdam Potsdam - Noch einzelne Restkarten für Harry-Potter-Ausstellung Die letzte Woche für die Ausstellung im Babelsberger Filmpark ist angebrochen. Online sind nur noch wenige Karten erhältlich. Schnell sein, lohnt sich.

Harry Potter Ausstellung in der Caligari-Halle vom Filmpark Babelsberg zog viele Besucher an – so wie Victoria (20) links und Katharina (23). Quelle: Bernd Gartenschläger