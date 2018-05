Potsdam/Schiffbauergasse

Das Waschhaus bekam im vergangenen Jahr mit 501.100 Euro so viel Geld wie noch nie von der Stadt. Grund war das 25. Jubiläum des Potsdamer Kulturzentrums. Die erste wilde Techno-Party am 10. Juli 1992 in der damaligen Industrieruine gilt als Geburtstag des Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse. Allein: Trotz einer Extra-Förderung in fünfstelliger Höhe hat es keine Jubiläumsfeier gegeben.

In der Antwort auf eine MAZ-Anfrage zur Förderung der Kultureinrichtungen in der Schiffbauergasse teilte Rathaus Sprecherin Christine Homann mit: „Die Zuwendung an das Waschhaus war 2017 höher, da das Jubiläum des Hauses gefeiert wurde.“ Für den Jahrestag seien 50 000 Euro extra gezahlt worden.

Zur Verwendung des Geldes präzisiert die Sprecherin: „Es gab keine Jubiläumsfeier im üblichen Sinne, sondern eine Stärkung der Inhalte des Hauses.“ Mit Hilfe der „zusätzlichen Förderung“ sei es „möglich“ gewesen, ein „Jubiläumsprogramm zu realisieren sowie eine Festschrift zu entwerfen“. Zum Programm gehörten laut Rathaus ein internationales Camp-Festival im August und eine Ausstellung mit Kunst aus dem Iran im Juli 2017.

Beide Projekte fanden auf Initiative des damaligen Waschhaus-Geschäftsführers Siegfried Dittler statt, allerdings werden sie erst jetzt vom Rathaus öffentlich in einen Zusammenhang mit dem Waschhaus-Jubiläumsjahr gebracht. Der aktuell geschäftsführende Gesellschafter Stefan Leier bestätigte am Freitag, dass Ausstellung und Festival als Jubiläumsprojekte gefördert worden seien. Doch sei das nicht kommuniziert worden: Leier sprach von einer „schlechten Öffentlichkeitsarbeit“.

Eigentlich sollte mit dem 25. Jahrestag des Waschhauses auch das Jubiläum des Kunst- und Kulturquartiers gefeiert werden; das hatte die damalige Standortmanagerin Isabel Ahrens Ende 2016 gegenüber MAZ angekündigt. Dittler jedoch hatte kurz vor dem Jubiläum in einem Interview mit der MAZ bekannt gegeben, dass der Termin nicht steht. Er skizzierte statt dessen ein Videoprojekt mit Zeitzeugen-Interviews und eine künstlerisch aufbereitete „Dokumentation mit Fotos, Beiträgen und alten Flyern“: „Und wenn wir den Film zeigen, möchte ich auch feiern.“

Das Videoprojekt findet in der Aufzählung der Jubiläums-Projekte durch das Rathaus keine Erwähnung. Für die „Erstellung der Festschrift“ hingegen seien „im Herbst 2017 ... weitere Mittel ... eingesetzt“ worden. Die „Fertigstellung steht“ wegen „Ausscheidens des ehemalige Geschäftsführers noch aus“. Von Dittler, dessen Vertrag Ende 2017 nicht mehr verlängert wurde, war am Freitag keine Auskunft zum Stand des Projekts zu bekommen.

Leier sagte, dass er sich zum Videoprojekt nicht äußern wolle. Bis zum 30. Juni muss er die Verwendungsnachweise auch dafür bei der Stadt abgeben. Insgesamt bekam das Waschhaus 2017 rund 85 000 Euro mehr als 2016. Neben dem Zuschlag für das Jubiläum gab es für 2017 auf Stadtverordnetenbeschluss wie bei anderen Kultureinrichtungen eine erhöhte Förderung im fünfstelligen Bereich, um den Mitarbeitern erstmals einen Inflationsausgleich zahlen zu können.

Siegfried Dittler hatte die Leitung des Waschhauses 2012 übernommen. Sein erster offizieller Termin auf dem Gelände war ein Festakt zum 20. Jubiläum des Waschhauses: Damals pflanzte er gemeinsam mit der damaligen Kulturdezernentin Iris-Jana Magdowski (CDU) und seinem Amtsvorgänger Wilfried Peinke einen Gingkobaum. Mit rund 125 000 Besuchern jährlich ist das Waschhaus das größte Kulturzentrum im Land Brandenburg.

Der fünfte Geschäftsführer Siegfried Dittler war von 2012 bis 2017 der fünfte Geschäftsführer in der Geschichte des Waschhauses. Der im Januar 1993 als Trägerverein gegründete Waschhaus e.V. musste 2008 Insolvenz anmelden. Wenig später gab die Stadt die Einrichtung in die Hände einer eigens gegründeten Waschhaus gGmbH. Nach der Nichtverlängerung von Dittlers Vertrag hat Stefan Leier als geschäftsführender Gesellschafter die Führung übernommen. Zum 1. Juli 2018 soll der aus Brandenburg an der Havel stammende Kulturmanager Mathias Paselk Geschäftsführer werden.

Von Volker Oeslchläger