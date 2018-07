Potsdam

Sechs Wochen Sommerferien liegen vor Zehntausenden Potsdamer Schülern. Wer nicht nur auf der Wiese liegen, Eis schlecken oder baden gehen will, kann sich an zahlreichen Aktionen beteiligen – in der Stadt gibt es zahlreiche Veranstaltungen zum Zeitvertreib. Über 250 Angebote, die sich vor allem an Grundschüler richten, sind im neuen Potsdamer Ferienpass gebündelt, doch es gibt zahlreiche weitere Angebote.

Stadt der Kinder am Schlaatz

In der schulfreien Zeit gehört die Stadt Potsdam den Kindern – ganz offiziell zumindest im Nuthewäldchen am Schlaatz. Dort beginnt bereits am 9. Juli das Bau-Spielprojekt „Stadt der Kinder“. Über 150 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren bauen zwei Wochen lang ihre eigene Stadt auf. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht nötig. Nur die Teilnahmeerklärung der Eltern brauchen die Kids, die man mit allen Infos unter www.stadtderkinder-potsdam.de findet.

Capoeira im Freiland

Der Universitätssportverein bietet in jeder Ferienwoche einen Anfängerkurs in der brasilianischen Sportart Capoeira an. Kinder von sechs bis 15 Jahren können entdecken, was es mit der Musik, dem Tanz, dem Kampfsport und der Akrobatik des Capoeira auf sich hat. Der kostenfreie Kurs findet an jedem Dienstag ab 17 Uhr im Kulturzentrum Freiland statt.

Treffpunkt Freizeit entdecken

Roboter bauen, aus alten Stoffen etwas Neues nähen oder mit dem Meißel einen Stein in ein Kunstwerk verwandeln – das Ferienprogramm im Treffpunkt Freizeit bieten Technik und Kreativität. Neben den Workshops findet vom 13. bis 17. August das Feriensommercamp der „Stadtpiraten“ statt, die in diesem Sommer inhaltlich eine „Reise zur aufgehenden Sonne“ planen. Für das kreative Zeltlager können sich Kinder zwischen 8 und 13 Jahren anmelden. Mehr Infos unter www.treffpunktfreizeit.de

Der Ferienpass online und auf Papier Alle Veranstaltungen des Ferienpasses sind auch im Internet zu finden. Unter www.ferienpass-potsdam.de sind über 250 Angebote aufgelistet und sortiert nach Orten oder dem Kalender abrufbar. Der Schwerpunkt der Veranstaltungen ist für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gedacht. Das Papierexemplar mit zahlreichen Gutscheinen wurde an den Potsdamer Grundschulen verteilt. Für Schüler, die ihren Ferienpass auf der Wiese liegen gelassen oder die keinen Pass bekommen haben, gibt es Restexemplare in der Medienwerkstatt im Schlaatz im Schilhof 28a, beim Bürgerservice im Stadthaus, in Kinderklubs, sowie beim Potsdamer Jugendamt.

Eigenes Eis und Selfie-Puppen

Die Jugend- und Kinderklubs der Stadt bieten tägliche Abwechslung. Im Hanns-Eisler-Klub werden eigene Eisbecher kreiert und Selfie-Puppen gebastelt. Im Kinderclub „Otto Nagel“gibt es gemeinsame Ausflüge ins Strandbad und ein Videoprojekt. Die Anmeldefristen für viele Aktionen laufen aber bald ab.

Theatercamp im Lindenpark

Ein Theatercamp für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren veranstaltet der Lindenpark vom 6. bis 10. August. „Neuer Wind im Segel“ nennt sich die Mitmach-Theater-Woche. Die Schauspielerin und Theaterkomponistin Joanna Waluszko will mit den Jugendlichen auf einer offenen Theaterbühne im Garten des Lindenparks über fünf Tage ein Stück entwickeln, dass zum Abschluss für Freunde und Familie aufgeführt werden soll. Anmeldung unter www.lindenpark.de

Eigene Kunst mit Solarpapier

Das Potsdam-Museum lädt zu kindgerechten Besuchen in seine aktuelle Sonderausstellung. „Licht ist für mich alles“ sagte der Potsdam-Fotograf Max Baur. Am 19. und 24. Juli wird in der Fotoschau darauf geschaut, wie Baur Licht und Schatten inszeniert hat. Anschließend können Kinder ab sechs Jahre mit lichtempfindlichen Solarpapier eigene Arbeiten gestalten. Ganz zeitlos können Kinder ab zehn Jahren allein oder mit ihren Eltern eine Foto-Rallye mit der Smartphone-App „Actionbound“durch die Ausstellung machen – das geht theoretisch sogar vom Sofa aus, doch selbst bei schlechtem Wetter sollte man in den Ferien nicht nur zu Hause bleiben.

Von Peter Degener