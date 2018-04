Keine Unterstützung aus Wohnungsmieten

Innenstadt. „Von unserer Seite aus wird seit geraumer Zeit ein Projekt entwickelt, welches neben Wohn- und Gewerbeflächen auch Platz hat für Künstler in angestammten Räumen ... und zudem Platz für die Präsentation von Kunstgegenständen“, erklärten die PWG-Vorstände Wolfram Gay und Matthias Pludra in einem der MAZ vorliegenden Brief an die Verwaltung. Erstmals nahmen sie damit Stellung zu den Plänen, das Kunsthaus Sans titre an der Französischen Straße durch Änderung des Bebauungsplans langfristig zu sichern.

Sie äußerten zugleich Kritik an dem Stadtverordnetenbeschluss, das Kunsthaus über eine Änderung des Bebauungsplanes langfristig zu sichern: „Der zwischenzeitlich entstandene politische Wille zum Erhalt des Kunsthauses ist ja an sich zu begrüßen, die Art und Weise des Umgangs zwischen Politik, Hauptmieter und uns als Eigentümer des Grundstücks in Teilen aber kritikwürdig.“

Die PWG ist Vermieterin des Sans titre, das 2009 in einem früheren Gebäude der Energiewirtschaft eröffnet wurde. PWG-Vorstand Gay hatte zuletzt im Spätsommer 2017 in der MAZ erklärt, dass eine Integration des Kunsthauses „Sans titre“ im vorhandenen Gebäude oder in neuen Räumen „eine Option“ sei, die allerdings auch finanziell noch völlig unklar sei.

In ihrem Schreiben an die Verwaltung stellen die Vorstände fest, das Problem liege „weniger in der Baulichkeit“: „Unserer Ansicht nach müsste eher die Nutzung als solches in den Fokus rücken, da die Genossenschaft weder in der Lage noch vom Unternehmenszweck her legitimiert ist, die Nutzung durch das Kunsthaus Sans titre mit einer nicht kostendeckenden Miete zu gewährleisten.“

Einer „notwendigen Fürsorge gegenüber dem Kunsthaus“ sei deshalb „eher die Aufmerksamkeit zu schenken ... als planungsrechtlichen Festsetzungen, die unter Umständen den genossenschaftlichen Grundgedanken für eine stimmige, sozial verantwortbare und wirtschaftliche Wohnraumversorgung hemmen könnten“. Deshalb sei „die Politik gefragt, im Bedarfsfall mit geeigneten Instrumenten die Künstler zu unterstützen“.

Die Vorstände verweisen dabei auf die höheren Kosten nach der Sanierung und Vergrößerung des Kunsthauses, das „auf Wunsch der Künstler“ um eine Galerie zur Französischen Straße erweitert werden soll. Schon im letzten Jahr hätten sie „darauf aufmerksam gemacht, dass aus den baulichen Veränderungen ... die monatliche Miete nicht mehr in der bisherigen moderaten Höhe beibehalten werden“ könne. Eine Unterstützung des Sans titre aus Wohnungsmieten sei „nicht möglich“, so die Vorstände.

Das Sans titre gilt als wichtiger innerstädtischer Arbeitsort für bildende Künstler und als ein wichtiges Schaufenster für zeitgenössische bildende Kunst aus der Region. Das Sans titre wird von der Stadt in diesem Jahr erstmals mit 18 000 Euro, im kommenden Jahr mit 25 000 Euro gefördert.

In einer Mitteilung der Verwaltung für die Stadtverordneten zur beantragten Änderung des Bebauungsplans wird darauf verwiesen, dass dabei auch die von der PWG genannten „wirtschaftlichen Bedingungen“ berücksichtigt werden müssten.

Von Volker Oelschläger