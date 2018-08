Potsdam

Am Mittwochnachmittag wurden Kinder im Schlaatz dabei beobachtet, wie sie offensichtlich Drogen konsumierten. Die Polizei machte sich auf dem Weg zur Erlenhof-Straße. Dort traf sie drei Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren an. Die drei klagten über Übelkeit und berichteten den Polizisten, dass sie Ecstasy genommen hätten. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.

Zuvor hatten die drei den Beamten erzählt, woher sie die Drogen bekommen hatten. Demnach hatten sie die Pillen von einer 14-Jährigen gekauft. Die Polizisten wurden daraufhin bei der Jugendlichen vorstellig. Diese war gerade zusammen mit ihrem Vater Zuhause. Die Beamten wurden hereingelassen und durchsuchten das Zimmer des Mädchens. 17 Tabletten Ecstasy und Tütchen mit Cannabis- und Amphetaminanhaftungen kamen zum Vorschein. Die Beamten stellten den Fund sicher. Und schalteten das Jugendamt ein.

Von MAZonline