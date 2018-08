Potsdam

Am frühen Donnerstagabend um kurz nach 18.30 Uhr musste ein Busfahrer auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Fahrtrichtung Hermannswerder/Küsselstraße voll in die Eisen steigen. Eine Radfahrerin war unvermittelt aus der Bendastraße gekommen, hatte die Vorfahrt des Busses missachtet und nach rechts auf die Rudolf-Breitscheid-Straße abgebogen.

Durch das scharfe Bremsmanöver fiel ein Kinderwagen mit einem zweijährigen Kind im Inneren des Linienbusses um. Das Kind verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Rettungskräfte brachten den Zweijährigen zusammen mit seiner Mutter in ein Klinikum gebracht, um es ärztlich durchchecken zu lassen.

Die Radfahrerin verschwand unerkannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach der Unfallaufnahme konnte der Bus seine Fahrt wieder fortsetzen.

Die Kollegen nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf.

