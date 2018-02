Kita-Träger fordern Antworten von der Verwaltung

In einem offenen Brief erheben die größten freien Kita-Träger Potsdams gegenüber dem Sozialbeigeordneten Mike Schubert (SPD) Vorwürfe, er würde Zusagen im Lösungsprozess zur strittigen Kita-Satzung nicht einhalten. Schubert selbst weist die Vorwürfe zurück und will am Donnerstag Elternvertreter und Träger nacheinander über den Sachstand informieren.