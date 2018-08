Potsdam/Babelsberg

Der Förderverein Alte Neuendorfer Kirche und Neuendorfer Anger hat dem Betreiberverein des Stadtteilmuseums Nowaweser Weberstube Kooperation und Unterstützung unter anderem bei der anstehenden Renovierung des Hauses in der Karl-Liebknecht-Straße angeboten.

Zustande gekommen sei der Kontakt über das Stadtteilnetzwerk Babelsberg, sagt Dirk Harder, einer der Initiatoren des Netzwerks, das am Sonntag um 14 Uhr erstmals an die Öffentlichkeit geht. „Bring your Klappstuhl mit“ ist der Titel des als Ideenkonferenz geplanten Treffens, zu dem alle Interessierten möglichst mit eigener mobiler Sitzgelegenheit eingeladen sind.

Die Idee zur Gründung des Netzwerkes für den Kiez präsentierten Harder und Dietmar Teickner, Inhaber des Lakritzkontors, im Dezember nach einem MAZ-Bericht über das drohende Aus des Stadtteilmuseums wegen Finanzmangels. Die vom Förderkreis Böhmisches Dorf und Neuendorf betreute Nowaweser Weberstube wurde so zum ersten Benefizprojekt des Netzwerks.

Informiert werden soll am Sonntag auch über den Zwischenstand einer im Dezember eröffneten Spendenkampagne für die Weberstube. Laut Harder kamen mittlerweile mehr als 1600 Euro zusammen. Als weiteres Projekt sollen bei dem Klappstuhltreffen erste für ein Stadtteilorchester vorgestellt werden.

Die Nowaweser Weberstube wurde am Donnerstag von der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen stellvertretend für das Böhmische Dorf Nowawes im Stadtteil Babelsberg als Denkmal des Monats ausgezeichnet. Das Dorf wurde auf Erlass von König Friedrich II. zwischen 1752 und 1754 angelegt, um böhmische Glaubensflüchtlinge, vor allem Weber, nach Preußen zu holen.

Zentrales Projekt des Fördervereins Alte Neuendorfer Kirche und Neuendorfer Anger war der Wiederaufbau der Alten Neuendorfer Kirche.

Von Volker Oelschläger