Potsdam

Jetzt ist es raus: Feuerwehrchef Jörg Huppatz kehrt Potsdam tatsächlich den Rücken. Was sich am Dienstag zur Eröffnung der neuen Feuerwache in Babelsberg angedeutet hatte, wurde nun am Freitag amtlich. Der 50-Jährige aus Bergisch-Gladbach hat gekündigt und gibt den erst Anfang März angetretenen Posten zum 30. Juni zurück. Nach Presseberichten über eine mögliche Abdankung hatte die Stadtverwaltung Huppatz eine Frist gegeben, sich zu erklären. Am Donnerstag gab er sie seinem Arbeitgeber bekannt und zum Schichtwechsel am Freitagmorgen auch seiner Truppe. Die wird nun kommissarisch vom stellvertretenden Amtsleiter Reiner Schulz geführt. Die Stadt schreibt den Posten in den nächsten Tagen deutschlandweit aus.

Grund für den Rückzug ist, dass Huppatz trotz mehrerer Angebote keine geeignete Wohnung und auch kein eigenes Haus für sich und seine Familie in Potsdam gefunden hat. Auch soll er einen deutlich besser bezahlten Job in der Industrie in Aussicht haben. Innerhalb der Feuerwehr ist davon die Rede, dass er sich bereits beworben hat. Eine Stellungnahme von Huppatz war bis zum Freitagabend nicht zu bekommen.

Den Job übernommen hatte er vom langjährigen Amtsleiter Wolfgang Hülsebeck, der inzwischen im Ruhestand ist und den Landesfeuerwehrverband berät. Die Stadt hat ihn um Hilfe gebeten; die er auch gewährt.

Sozial- und Ordnungsdezernent Mike Schubert (SPD) zeigte sich verärgert: „Die Landeshauptstadt Potsdam hat als Arbeitgeber sehr viel getan, um Herrn Huppatz und seine Familie zu unterstützen“, erklärte er. Man gehe davon aus, dass die Stelle erst im Herbst neu besetzt werden kann.

Von Rainer Schüler