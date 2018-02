Kleinkind sitzt in verschlossenem Wagen fest

Potsdam. Um ein Kleinkind aus einem verschlossenen Pkw zu befreien, rückten am Donnerstagnachmittag Polizei und Feuerwehr aus. Über Twitter teilte die Feuerwehr Potsdam um 15.45 mit, sie sei auf dem Weg in die Nauener Vorstadt, wo das Kind in einem Wagen eingeschlossen sei.

wir sind unterwegs zusammen mit der Polizei in die Nauener Vorstadt, Kleinkind im PKW eingeschlossen 🚒🚨🧒🚓 — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) February 22, 2018

Vor Ort mussten die Einsatzkräfte jedoch nicht tätig werden. Die Mutter des Kleinkindes hatte beim Verlassen des Wagens den Schlüssel zurückgelassen, das Auto hatte sich automatisch selbst verschlossen. Das Kind blieb im Auto zurück.

Etwa eine halbe Stunde dauerte es, bis der Vater des Kindes mit einem Ersatzschlüssel vor Ort war.

Von MAZonline