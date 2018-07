Freie Kita-Plätze gibt es in Potsdam nicht? Oh doch! Wir wissen wo. Heute sollten zudem alle Potsdamer in die Tasten hauen, die Vorschläge für den Nahverkehrsplan haben. Vielleicht hat die Idee Zukunft. Und es gibt noch Freiluftkino und Klassik – sowie ein Meet n’ Greet mit Anastacia zu gewinnen.