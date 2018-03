Knirpse löchern Oberbürgermeister Jakobs

Potsdam. Was macht eigentlich so ein Oberbürgermeister den ganzen Tag, will die fünfjährige Anouk wissen. Und Potsdams Stadtchef Jann Jakobs (SPD) erzählt aus seinem Tagesablauf: früh aufstehen, mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren, Postberge und Akten durchgehen, Besprechungen und Sitzungen am Abend, gegen acht Uhr dann nach Hause gehen. Für Anouk ist das Bürgermeisteramt als eigene Berufsperspektive nicht interessant, lieber möchte sie mal Volleyballtrainerin werden. „Hast du einen Diener?“, fragt ein anderes der elf Vorschulkinder aus der Kita Bergmännchen, die Jakobs diese Woche besuchen dürfen. Jakobs: „Nein. Aber einen strengen Büroleiter: Harald.“

Alle dürfen Jann Jakobs duzen. In Raum 280a, einem prunkvollen Sitzungssaal, machen sie das per Knopfdruck über Tischmikrofone.

„Wer ist denn da, wenn du nicht da bist?“

– „Bürgermeister Burkhard.“

„Cooler Name. Hat er eine Krone?“

– „Nein. Er muss Geld zählen“, erklärt Jakobs die Aufgaben des Kämmerers, wie seine Urlaubsvertretung funktioniert und außerdem, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ins Amt gewählt werden, dass er selbst zum Jahresende aufhört und wie die Steuerzahler den Straßenbau bezahlen.

Der sechsjährige Laurenz kann sich vorstellen, selbst auch mal Bürgermeister zu werden, oder sonst Fußballer. Laurenz macht einen Vorschlag, den der OB für gut befindet: noch einen Wasserspielplatz wie den im Volkspark bauen.

Die Kindergartenkinder haben ein Geschenk dabei: eine große Collage aus Mosaiken und Papierschnipseln, die das Rathaus zeigt – und davor viele Kinder. Das Bild ist während ihrer Projektwoche zum Thema Stadt entstanden. Im Gegenzug erhalten sie Geschenktüten mit Äpfeln, Apfelsaft und Potsdam-Malbüchern.

Von MAZonline