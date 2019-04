Babelsberg

Ein Toyota-Fahrer (49) wollte am Mittwochmorgen von der Kleinen Straße nach links in die Großbeerenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 51-jährigen Radfahrer, der Vorfahrt hatte. Der Radfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindert und fiel auf die Frontscheibe des Autos. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten den Mann in eine Klinik. Beamte nahmen eine Strafanzeige wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr auf. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Von MAZonline