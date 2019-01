Potsdam

Die Potsdamer Krankenhaus-Landschaft ist in Bewegung. Die Kooperation der christlich getragenen Häuser ist dafür nicht das erste Signal. Das städtische Bergmann-Klinikum ist ins ganze Land expandiert, scheiterte aber bei der Zusammenarbeit mit dem Oberlinhaus.

Nun erwächst ihm ein Konkurrent in der Landeshauptstadt. Die christlichen Häuser wollen ihre spezialisierten Angebote vernetzen, um mehr Patienten an sich zu binden. Das hat sicher den ein oder anderen praktischen Vorteil für Patienten. Im Kern geht es dabei jedoch ums wirtschaftliche Überleben in einem auf Effektivität getrimmten Gesundheitssystem. Kann das auf Dauer gut gehen?

Gerade die christlichen Einrichtungen müssen vorsichtig sein, nicht Patientenvertrauen zu verspielen. Ihre Glaubwürdigkeit hängt immens vom diakonischen und karikativen Gedanken ab. Nicht ohne Grund hat etwa das Oberlinhaus neben dem kaufmännischen auch einen theologischen Vorstand. Viele Patienten erwarten dort nicht nur professionelle medizinische Behandlung, sondern auch seelsorgerische Betreuung. Doch diese ist weder im Wettbewerb noch in den Krankenkassensätzen vorgesehen.

Von Alexander Engels