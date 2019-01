Potsdam

Der bisherige Potsdamer Jugendamtsleiter Reinhold Tölke gibt sein Amt mit sofortiger Wirkung ab. Das verkündete die zuständige Dezernentin Noosha Aubel (perteilos) am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss. „Er hat sich entschieden, das Amt nicht weiter zu leiten“, so Noosha Aubel. Stattdessen wechsele Reinhold Tölke in ihren Stab. Das Jugendamt hatte sich bei der Berechnung von Elternbeiträgen mehrfach um Millionenbeiträge vertan. Es muss sich derzeit einer umfassenden Neustrukturierung stellen.

Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Stadthaushalt eine weitere Mehrbelastung von 10 Millionen Euro im Jahr verkraften muss. Kommissarisch wird der Verwaltungs-Fachmann Reiner Pokorny das Jugendamt übernehmen, er ist auch der Leiter des Verwaltungsmanagements im Rathaus. Im Lauf des Jahres soll dann die Stelle neu besetzt werden.

Von Saskia Kirf