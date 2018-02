Kraftspende für Kinder- und Jugendhilfe

Nach fünf Jahren will sich das Sportstudio „Kreislauf“ in Potsdams Norden erneuern. Die aktuellen Geräte sollen aber möglichst in der Nachbarschaft bleiben und jemanden erfreuen, so Idee. Die Kinder und Jugendlichen vom Domizil Leuchtturm sollen mit den Schulter-, Brust- und Beinpressen überrascht werden.