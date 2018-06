Krampnitz

Für die einen soll es der Vorzeige-Öko-Kiez werden; für die anderen droht ein weltfremdes Projekt, das den Bedarf nach Autostellplätzen eisern negiert: In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch ging es um die Planung der Parkplätze im neuen Krampnitz-Quartier im Potsdamer Norden. Kurz zusammengefasst: Es wird bei dem halben Stellplatz pro Haushalt bleiben. In einem Antrag hatten die Linken gefordert, das Angebot aufzustocken – auf „wenigstens 0,75 Stellplätze je Wohneinheit“ Und: „Dabei sind für Wohnungen mit mehr als drei Räumen 1,0 Stellplätze je Wohneinheit nicht zu unterschreiten.“ Wie berichtet, soll das neue Krampnitz-Quartier perspektivisch 10 000 Einwohner haben.

Ralf Jäkel und Michél Berlin (beide Linke) hatten in der Debatte deutlich gemacht, dass das Mehrangebot nicht sofort geschaffen werden müsse. „Es geht darum, die Plätze vorzuhalten.“ Ein Argument, das die Anhänger des „grünen“ Stadtteils jedoch nicht umzustimmen vermochte. Die Logik: Weniger Stellplätze würden die Menschen zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr motivieren.

„Es geht darum, dass wir hier besser sind als anderswo in Potsdam“, plädierte Saskia Hüneke (Grüne) für ein Festhalten an der 0,5-Stellplatz-Regelung. Ihr Fraktionskollege Peter Schüler argumentierte: Ein Vorhalten der Flächen würde nur dazu führen, dass „alle, die ein Auto haben, dorthin ziehen“. Ein knappes Stellplatzangebot würde hingegen umweltbewusste Mieter ansprechen. Berlin widersprach: Angesichts der Wohnungsknappheit gäbe es da keine Differenzierung. „Wenn die Leute eine Wohnung in Aussicht haben, dann ziehen sie dorthin – ob mit Parkplätzen oder nicht.“ Die Folge: Dann würde das Gerangel um die Stellplätze losgehen.

Aus Sicht von Babette Reimers (SPD) ist der Öko-Kiez ohne Automassen zwar ein ambitioniertes Ziel: „Aber wir wissen, dass es funktionieren kann“, sagte sie unter Verweis auf andere Städte. Man sollte „dem ambitionierten Vorhaben eine Chance geben“, sagte Lars Eichert (CDU). Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) wies in seinem Redebeitrag auf die Anforderungen des Klimaschutzes hin – hier habe die Landeshauptstadt eine Verpflichtung, die umgesetzt werden müsse.

Von Ildiko Röd