Potsdam/Innenstadt

Nach Bekanntwerden der Rathaus-Pläne zur Errichtung eines neuen innerstädtischen Kreativzentrums bis 2023 (MAZ berichtete) mehrt sich die Kritik bei den Künstlern. Die Nutzer des Rechenzentrums kritisieren in einer Erklärung die Festlegung auf die Grundstücke des Langen Stalls und der alten Feuerwache. Das widerspreche den Vereinbarungen des Szenario-Workshops. Es sei „nicht über konkrete Gebäude oder Flächen gesprochen“ worden.

Der Verein „Freundliche Übernahme Rechenzentrum“ (FÜR) vermisst das Rechenzentrum: Im Workshop habe „Einverständnis darüber“ bestanden, dass dessen „Weiternutzung ... zumindest weiterhin gedacht werden“ solle. In der Beschlussvorlage des Rathauses finde „dieses Ziel nun plötzlich keine Erwähnung mehr“. Der Rat für Kunst und Kultur mahnt „die vereinbarte Einbindung der Akteure der Kunst- und Kreativszene“ an. In einer Stellungnahme warnt die Interessenvertretung, dass der Prozess „gefährdet“ und der Workshop „zur Alibi-Veranstaltung verkommen“ könnte.

Die Vorlage soll nächste Woche im Hauptausschuss diskutiert werden.

Von Volker Oelschläger