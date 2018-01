Die Potsdamer Stadt- und Landesbibliothek hat Kritik an „Buchankäufen aus rechten Verlagen“ zurück gewiesen. „Um allen Bürgern eine Meinungsbildung zu ermöglichen und der Nachfrage zu entsprechen“, so Direktorin Marion Mattekat, würden auch „diese Titel in geringem Umfang in der Bibliothek angeboten“.