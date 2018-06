Mit einer „Goodwill-Tour“ hat der neue Krongut-Verwalter Marco Krawczyk am Donnerstag und Freitag versucht, die massiven Vorbehalte der Anwohner gegen seinen Veranstaltungsbetrieb zu zerstreuen. Zusammen mit dem Krongut-Bäcker ging er „Klinken putzen“, verteilte frisches Brot und Brötchen, Saft und einen Veranstaltungskalender. Das letzte und vielleicht schwierigste Gespräch hatte er gestern Mittag mit Lutz Lenz und Wolfgang Skibba, eine Stunde lang. Überzeugend war es für die Nachbarn nicht.

„Wir geben dem jungen Burschen eine Chance“, sagte Skibba hinterher der MAZ: „Aber er muss eine Lösung für das Parkplatzproblem finden.“ Der eigentliche Krongut-Parkplatz, der fünf bis zehn Fußwegminuten weg liegt, ist seit Anfang Mai geschlossen, weil Betreiber Apcoa ihn als unwirtschaftlich aufgegeben hat.

Touristen und Touristenbusse können dort nicht mehr parken und fahren durch die Ribbeckstraße bis zum Krongut, was für Busse generell verboten ist. Ausgerechnet, als Krawczyk das Gespräch mit Lenz und Skibba verließ, rollte ein Berliner Bus bis an die Krongut-Einfahrt vor, ließ eine Hochzeitsgesellschaft aussteigen, wendete in der Gutseinfahrt und fuhr zurück. Dieselbe Tour war zwei Stunden später bei der Abholung erneut nötig. Krawczyk wusste offenbar nichts von der Bus-Passage, stellte den Fahrer zur Rede und erfuhr, das Potsdamer Ordnungsamt habe eine Sondergenehmigung erteilt: ein Anwohner hörte das Gespräch mit. Auch eine Mitarbeiterin der Gutsverwaltung behauptete der MAZ gegenüber, es habe eine Erlaubnis der Stadt gegeben. Von Krawczyk selbst war keine Stellungnahme zu bekommen; wegen mehrerer Hochzeitsgesellschaften sei er zu beschäftigt, hieß es.

Lenz erinnerte an eine Zusage von Ordnungsamtsleiterin Marina Kluge, Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Ribbeckstraße durch Busse gebe es nur, wenn Behinderte transportiert werden. Er berichtet aber auch von wiederholten Einfahrtverletzungen, mehrfach etwa durch ein Orchester der Bundeswehr, das geltend machte, man könne die Instrumente nicht soweit tragen; da gab es den Krongut-Parkplatz noch.–

Aber nicht nur das Verkehrsproblem in der sonst so ruhigen Straße nervt die Anwohner. Vor allem lautstarke Veranstaltungen wie die Open-Air-Party zu Pfingsten sind ihnen lästig. „Das war schon mittags um eins viel zu laut“, sagt Skibba: „Das bummerte nur. Wir hatten Gäste, mit denen wir fast gar nicht reden konnten. Die haben uns ganz schnell wieder verlassen.“ Krawczyk hat den Anwohnern erklärt, das Ordnungsamt habe die Musikanlage im Hof des Kronguts eingemessen und ohne Auflagen abgenommen; doch der MAZ gegenüber versicherte das Presseamt der Stadt, es habe gar keine Genehmigung für eine Musikveranstaltung gegeben. Krawczyk behauptete gegenüber den Anwohnern sogar, er habe eine Ganzjahresgenehmigung für Musikveranstaltungen. Die Nachbarn fühlen sich verschaukelt.

Von Rainer Schüler