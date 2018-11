Paradies oder abgeschiedene Einöde? In ihrem Abschlussfilm dokumentieren drei Studenten der Filmuniversität Babelsberg das Leben einer Auswandererfamilie auf den Kanaren. Am Donnerstag hat er beim Filmfestival im spanischen Sevilla seine Weltpremiere. Wann er in Potsdam zu sehen sein wird, ist noch offen.