Das nennt man wohl einen Auftakt nach Maß: Die Potsdam Royals sind mit einem klaren 56:0 gegen die Hildesheim Invaders in ihre Premierenspielzeit in der ersten Liga gestartet. Nach dem 72:0 gegen Brussels Tigers in der European Football League setzte der Aufsteiger damit das zweite Ausrufezeichen innerhalb einer Woche. Besonders ein Neuzugang überzeugte.