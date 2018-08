Potsdam Potsdam - Kunterbuntes Lauffest Zugunsten der Stiftung Altenhilfe liefen am Freitag Vormittag hunderte Potsdam und auch einige Auswärtige ihre Runden. Ganz nebenbei formte sich dabei auch ein Wiedersehen erfolgreicher Sportler aus früheren Tagen.

Ehrenreihe, von links: Zehnkämpfer Joachim Kirst (zweifacher Europameister 1969/71); Peter Frenkel, Olympiasieger 1972 in München im 20 Km Gehen; Hans Grodotzki, Silbermedaillen über 5000 und 10.000 Meter 1960 in Rom; Peter Haase, 1968 in Mexiko 5.Platz in der 100-Meter-Staffel;Sprinterin Ellen Wendland, Olympiasiegerin 1976 in Montreal in der 400-Meter-Staffel; Siegfrid Valentin, 1000-Meter-Weltrekordler im Juni 1960 im Luftschiffhafen; Wolfgang Müller, 400-Meter-Läufer und Olympiateilnehmer 1968 in Mexiko, fünfmal Deutscher Meister und Jürgen Straub, Silber über 1500 Meter bei der EM 1980. Quelle: Bernd Gartenschläger