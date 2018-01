LKW durchbricht Friedhofsmauer

Potsdam. Am Mittwochvormittag war der Tramverkehr vom Potsdamer Hauptbahnhof in Richtung Bahnhof Rehbrücke kurz unterbrochen. Grund war ein Unfall zwischen zwei LKW.

Sie fuhren beide auf der Heinrich-Mann-Allee in Richtung Rehbrücke, als die Sattelzugmaschine nach links in die Straße „Am Alten Friedhof“ einbiegen wollte. Es kam zu einer Berührung mit dem daneben fahrenden LKW, der dadurch von der Straße und in die Friedhofsmauer geschoben wurde.

Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Wegen der Bergungsmaßnahmen musste die Heinrich-Mann-Allee für eine Dreiviertelstunde halbseitig gesperrt werden.

Von MAZonline