Potsdam

Am Donnerstagmittag beobachtete ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Babelsberg Süd, dass zwei Personen zwei Laptops aus der Auslage nahmen, die Geräte auspackten und in mitgeführte Taschen steckten.

Die beiden begaben sich auf den Weg in Richtung Kasse, ohne jedoch Anstalten zu machen, die Ware zu bezahlen. Daraufhin sprach der Angestellte die beiden an.

Während der eine daraufhin stehen blieb, setzte der andere mit der Beute zur Flucht an – im Rollstuhl.

Zwei Zeugen des Vorfalls kamen zur Hilfe und passten auf den einen Tatverdächtigen auf, während der Mitarbeiter daraufhin die Verfolgung des Rollstuhlfahrers aufnahm. Erfolgreich.

Kurze Zeit später waren wieder alle vor dem Geschäft versammelt. Die Stimmung wurde aggressiver. Es wurde geschubst, aber zu dritt konnte die Flucht der beiden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei verhindert werden.

Die Beamten nahmen die Anzeige auf und durchsuchten die beiden Tatverdächtigen. Dabei kam noch so „anderes vermeintliches Diebesgut aus einem anderen Geschäft“ zum Vorschein, berichtete die Polizei am Freitagmittag.

Die beiden russischen 30 bzw. 45-jährigen Tatverdächtigen mussten die Polizei begleiten. Am Freitag sollten sie „in einem sogenannten Beschleunigten Verfahren“ dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von MAZonline