Posdam

Alle Geschenke sind verteilt, der Weihnachtsbraten ist verdaut und Sie haben genug von den lieben Verwandten? Oder feiern Sie in diesem Jahr allein und suchen ohnehin ein Alternativprogramm? Unsere Tipps bieten in beiden Fällen Abhilfe. Denn in der Landeshauptstadt finden sich an allen Feiertagen Gelegenheiten und Tanzflächen zum Flirten, Feiern und Treffen von Freunden, die durch das Familienprogramm vielleicht zu kurz gekommen sind, um gemeinsam die letzten Tage des Jahres zu genießen. Hier sind unsere Ausgehtipps für alle Potsdamer, die keine „Stille Nacht“ wollen.

Montag, 24. Dezember

„Heilig ist der Abend“ heißt die Party, die ab 20 Uhr im Club Laguna (Friedrich-Ebert-Str. 34) steigt. Auch Clärchens Tanzcafé (Großbeerenstr. 123) hat an Heiligabend geöffnet und lädt ab 21.30 Uhr zur „Schlagerparty“ mit DJ Woody da Silva. Die Kneipe Gutenberg100 ist für ihre Karaoke-Abende bekannt. Am 24. Dezember veranstalten die Betreiber eine „Heiligabend-Karaokeshow“: „Familie schon am streiten oder willst Du einfach nur nochmal raus?“ heißt es im Programm. Einlass ist ab 22 Uhr, der Eintritt ist frei. Und selbstverständlich werden auch Weihnachtslieder gesungen.

25. Dezember

Im Club Laguna (Friedrich-Ebert-Str. 34) wird auch heute gefeiert – und zwar die „Xmas Party“ ab 20 Uhr. Clärchens Tanzcafé (Großbeerenstr. 123) lädt zur „Nacht der Sternchen“ mit Woody da Silva und Daniel Dawson – und verspricht „Nonstop Partyhits“. Beim Einlass gibt es für alle Gäste einen Glühwein aufs Haus. „ Weihnachten verboten!“ heißt dagegen die Sause, die ab 23 Uhr das Waschhaus (Schiffbauergasse 6) veranstaltet. Hier kommen Fans elektronischer Klänge auf ihre Kosten: Für das traditionelle „Fest nach dem Fest“ wurden DJ-Größen wie Lexer und Thomas Lizzara gebucht, Tickets kosten 12,55 Euro.

26. Dezember

„Genug vom Entenbraten und Klößen? Dann komm vorbei. Wir wollen mit Euch feiern. In einer der coolsten Locations Potsdam werden Bastixs & Bob die Plattenteller zum glühen bringen“, heißt es in der Ankündigung der Party „Xmas Beats“ im Club Le Manege (ab 22 Uhr, Am Neuen Markt 9a, Abendkasse 10 Euro). Achtung: Es gibt nur ein begrenztes Kartenkontingent und der Vorverkauf läuft bereits, in der Gastronomie Gusto (Friedrich-Ebert-Str. 23). Wer sich vorab Tickets sichert, zahlt auch nur 8 Euro.

In der Studentenkneipe Pub à la Pub (Breite Straße 1) wird ab 22 Uhr der „X-Mas Schwoof“ gefeiert. „Kein Motto, kein SchnickSchnack - einfach gute Tanzmusik“ soll es dort geben, vom DJ-Duo MC Ivo & Sound4D. Wer eher Lust auf Live-Musik hat, sollte zu „Two in one“ gehen: Hier trifft Klavier auf Saxophon, Ukule auf Melodion oder Cello. Gespielt werden Weihnachtslieder aus aller Welt, ab 20.30 Uhr auf dem Schiff John Barnett ( Schiff­bau­er­gas­se 12a), der Eintritt ist frei.

Auch in Ludwigsfelde kann man übrigens am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgehen: „Super 90/2000er“ legt das Mütze-Katze DJ Team ab 22 Uhr im Klubhaus auf ( Theodor-Fontane-Straße 42).

Von MAZonline